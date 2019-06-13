Rizeli girişimci baraj gölünde ürettiği somonları dünyaya ihraç ediyor

Hasan Akkuyu, ABD'de bir şirketin genel müdürü olarak çalışırken, özlemini duyduğu doğal hayat için 8 yıl önce, memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesinin yeşil doğasıyla ünlü Çağlayan köyüne döndü. Çağlayan Deresi'nin kenarında alabalık üretim çiftliği kuran Akkuzu, aldığı 10 bin yavru alabalıkla tek başına Karadeniz somonu üretimine başladı. İlerleyen dönemde işini geliştiren, havuz ve balık sayısını artıran Akkuzu, Artvin'in Borçka Baraj gölüne 180 kafes yerleştirdi. Yılda 6 bin ton somon balığı üretimi seviyesine ulaştığı çiftliğinde, aralarında su ürünleri mühendislerinin de yer aldığı 240 kişiye iş verdi. Her gün 25 ton yem tüketilen ve TIR'larla yem taşınan çiftlikte, tanesi 5 kiloya ulaşan Karadeniz somonu üreten, ayrıca Türkiye geneline dağıtım ağı kuran Akkuzu, ihracat için arayışa başladı.

JAPONYA'YA 7 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Türkiye'de balık tüketiminin düşük olduğunu değerlendiren ve dünyada somon yetiştiriciliğini araştıran Hasan Akkuzu, hangi ülkelere ihracat yapabileceği üzerine çalıştı. Japonya'nın, somon ihtiyacını karşıladığı Norveç'ten alımı durdurduğunu öğrenen Akkuzu, gittiği bu ülkede ihracat bağlantıları kurdu. Türkiye'den ilk kez Japonya'ya somon ihracatı gerçekleştiren Akkuzu'nun çiftliğinde üretilen somonlar, TIR'larla gönderildiği Antalya'daki fabrikalarda ayıklanıp, işlendikten sonra Japonya'ya gönderiliyor. Bu ülke ile yıllık 7 milyon dolar ihracat gelirine ulaşan Akkuzu, yeni hedefini 20 milyon dolar olarak belirledi. İhracat pazarını genişletmeyi hedefleyen Akkuzu, Japonya'nın yanısıra ABD, Kanada, Rusya, Almanya, Polonya, Katar ve Suudi Arabistan'la da anlaşmalar yaptı. Rizeli girişimcinin ürettiği Karadeniz somonu, Japonların ünlü yemeği suşide kullanılıyor. Norveç somonundan vazgeçen Japonlar, Karadeniz somonunu beğenerek, tüketiyor. Ülkede sevilen lezzetler arasına giren Karadeniz somonu, Japonların ünlü yemeği suşinin vazgeçilmez tadı oldu.

'KAZANCIMIZ YERLİ VE MİLLİ'

Tek başına kurduğu çiftliğinde 60 kişi ile başlayıp 240 kişi ile birlikte çalıştığını anlatan Rizeli girişimci Hasan Akkuzu, elde ettikleri kazancın yerli ve milli olduğunu söyledi. Başarısını kaç kişiyle çalıştığı, yaptığı ihracatla ülkeye ne kadar katkı sağladığı ile ölçtüğünü belirten Akkuzu, "İleride kendi balık işleme fabrikamızı kurarak, daha fazla kişiye iş vermek istiyorum. Milyonlarca lira ihracat girdisinin ülkemize gelmesini sağlamak amacındayım" dedi.

Dünyanın birçok yerinde, Norveç'te üretilen somonların tüketildiğini kaydeden Akkuzu, "Bizim ürettiğimiz somon, Norveç'in ürettiği somondan daha kaliteli. Bunu bizden somon alan Japonlar söylüyor. Türkiye olarak yılda 12 bin ton somonu Norveç'ten alıyoruz. Piyasada 40-50 liradan halkımız bu somonu alıp, tüketiyor. Vatandaşlarımız Norveç somonunu tüketmesin, daha kaliteli olan Karadeniz somonunu tercih etsin" diye konuştu.

(DHA)