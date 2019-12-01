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  3. Bandırma'da 10 ton kaçak akaryakıt yakalandı

Bandırma'da 10 ton kaçak akaryakıt yakalandı

Bandırma'da 10 ton kaçak akaryakıt yakalandı

Balıkesir'de 10 numara motor yağı ile karıştırılmış ve piyasaya sürülmeye hazır 10 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 2 araçta, kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı.

Elde edilen bilgiler üzerine araçlara operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda varillerin içerisinde 10 numara motor yağı ile karıştırılmış kaçak akaryakıt ele geçirdi.
 
Araçta bulunan şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

İHA
 


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