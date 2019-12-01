Bandırma'da 10 ton kaçak akaryakıt yakalandı

Elde edilen bilgiler üzerine araçlara operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramalarda varillerin içerisinde 10 numara motor yağı ile karıştırılmış kaçak akaryakıt ele geçirdi.



Araçta bulunan şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

İHA

