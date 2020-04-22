Balkon faciası! İkizlerin acısı kahretti
Şanlıurfa'da 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden bakan 2 yaşındaki Revza ve Rümeysa Demir adlı ikizler, bir anda dengelerini kaybedip, beton zemine düştü.
Çocukları fark eden komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri Ravza Demir’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Rümeysa Demir ise hastaneye götürüldü. Rümeysa da doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Ölümleriyle yakınlarını yasa boğan ikizlerin cenazeleri, ailelerine teslim edildi.