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  3. Balıkesir'den uçak ambulansla Şanlıurfa'ya hasta nakli

Balıkesir'den uçak ambulansla Şanlıurfa'ya hasta nakli

Balıkesir'den uçak ambulansla Şanlıurfa'ya hasta nakli

Balıkesir’de bulunan bir hasta, tedavisinin Şanlıurfa’da devam ettirilmesi için uçak ambulansıyla Şanlıurfa Harran Üniversite Hastanesine nakledildi.

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Balıkesir Üniversite Hastanesi Nöroloji Servisinde yatmakta olan 67 yaşındaki S.K. isimli hastanın ailesi, S.K.’nın Şanlıurfa’ya sevki için Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü 112 Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezine talepte bulundu. Hastanın tedavisinin devamının sağlanması Şanlıurfa ya naklinin gerçekleştirilmesi yetkililerce gerekli görüşmeler yapılarak Şanlıurfa Harran Üniversite Hastanesinde gerekli şartlar oluşturuldu. Hasta Sağlık Bakanlığı Uçak Ambulansı ile Şanlıurfa Harran Üniversite Hastanesine nakledildi.

İHA

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