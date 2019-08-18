Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5848
  • 6,2105
  • 270.76
  • 95734.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tırnova Mahallesi Dereboyu mevkisinde F.M.Ö, S.E, E.Y ve E.Ç'nin uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Çalışmalar sonucu şüphelilerin araçla kente giriş yapacağını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıları yakaladı. 

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 350 gram sentetik uyuşturucu, 80 uyuşturucu hap ve uyuşturucu içiminde kullanılan iki kova ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Norm Ender'den sonra Sagopa Kajmer... Yeni şarkısını yayınladı
Nebahat Çehre'den Beren Saat'e duygusal mesaj!
Bir daha birlikte başrol yok
Kontrolde tedirgin bekleyiş 
Hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Takipçi mi satın alıyor?

Süper Loto Ya Çıkarsa? #KırımızıMikrofon

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dev balina sahile vurdu: Vinç taşıyamadı