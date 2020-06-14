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  3. Balıkesir'de otomobil köprünün korkuluklarına çarptı: 6 ölü
14 Haziran 2020 Pazar 14:55 | Son Güncelleme:

Balıkesir'de otomobil köprünün korkuluklarına çarptı: 6 ölü

Balıkesir'de otomobil köprünün korkuluklarına çarptı: 6 ölü

Son Dakika Haberleri.. Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 43 HP 003 plakalı otomobil, Kepsut-Dursunbey kara yolu Bağtepe mevkisindeki köprüden geçerken korkuluklara çarptı.

Hurdaya dönen araç, iki yol arasındaki boşlukta sıkıştı.

Araçta bulunan 6 kişi kaza yerinde yaşamını yitirdi. Cesetler, Kepsut Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

İçindeki köpeğin de telef olduğu otomobil, bulunduğu yerden çekiciyle çıkarıldı.

Otomobildekilerin, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki yazlıklarına gitmek üzere Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden yola çıktıkları öğrenildi.

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