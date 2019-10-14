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  3. Balıkesir'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Balıkesir'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Balıkesir'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, 33 kişi kurtarıldı.

Altınova Mahallesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan fiber bir tekne, henüz belirlenemeyen nedenle battı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına ait uçak, 4 bot ve dalış timi sevk edildi.

Ekipler, sulara gömülen teknede bulunan 35 yabancı uyrukludan 33'ünü kurtararak kıyıya getirdi.

Bir çocuğun yaşamını yitirdiği, kayıp bir bebek için de arama çalışması başlatıldığı öğrenildi.

AA

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