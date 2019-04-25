Balıkesir'de 41 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Madra Çayı deltasından şişme botla denize açılan grubu fark etti.

Botu durduran ekipler, 3'ü Filistin, 6'sı Suriye uyruklu 9 kaçak göçmeni kıyıya çıkardı.

Aynı bölgede şişme botla denize açılma hazırlığı yaparken yakalanan Afganistan uyruklu 32 kaçak göçmen ise Altınova Sahil İskele Jandarma Karakol Komutanlığına getirildi. Bu kişilere jandarma tarafından yiyecek, içecek, giysi ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Çanakkale Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.

İHA