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  3. Balıkesir'de 131 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de 131 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de 131 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir’in Körfez ilçelerinde 131 düzensiz göçmen jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda, Körfez bölgesinde bulunan ilçelerden Yunanistan'ın Midilli Adası'na göçmen kaçakçılığı yapılacağına dair bilgi elde edildi. Bu bilgi üzerine görevlendirilen devriyeler ve sivil unsurlar tarafından yapılan takip esnasında, Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi Çamlık mevkiinde H.R. isimli organizatör ile 14'ü erkek, 10'u kadın, 20'si çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 44 göçmen yakalandı. Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Küme Evleri ve Tek Ev mevkinde ise U.İ. ve H.A. isimli organizatörler ile 36 Suriye, 3 Kongo, 2 Güney Afrika, 6 Angola uyruklu 47 göçmen yakalandı. Gömeç ilçesi Karaağaç Mahallesi Dış Gemi Yatağı mevkiinde de 12'si kadın olmak üzere Suriyeli 40 göçmen yakalandı. Yakalanan toplam 131 düzensiz göçmen ile H.R., U.İ. ve H.A. isimli organizatörler hakkında adli ve idari işlemlere başlandı.

İHA

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