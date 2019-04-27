31 Mart 2019 Balıkesir seçim sonuçları oy oranları!

1 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, İP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ol oldu. Balıkesir’de 30 Mart 2014 yerel seçim sonuçlarında AK Parti %39,8 oy oranına, MHP %31,6 oy oranına, CHP %25,3 oy oranına sahip oldu.

BALIKESİR SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA

Balıkesir yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimiz içerisinde sizlerle.

BALIKESİR SEÇİM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Yücel Yılmaz

İP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı: İsmail Ok

DSP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Tamer Kanber

SP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Selim Sait Terzioğlu