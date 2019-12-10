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  3. Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 tutuklama

Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 tutuklama

Balıkesir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 7 tutuklama

Balıkesir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan zanlıların işlemleri tamamlandı. 

Aralarında muvazzaf astsubay, uzman çavuş ile Balıkesir Üniversitesinde görevli bir profesörün de bulunduğu 8 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden, profesörün de olduğu 7 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen 8 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.


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