Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6396
  • 6,3672
  • 258.347
  • 99.794
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Balıkesir Ayvalık'ta 35 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir Ayvalık'ta 35 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir Ayvalık'ta 35 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan 35 kaçak göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı mevkiinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığında olan 35 kaçak göçmen tespit etti. Afganistan uyruklu oldukları belirlenen 35 kaçak göçmen yakalanarak Ayvalık İlçe Jandarma Karakoluna getirildi. 11'i çocuk, 10'u kadın ve 14'ü erkek, Afganistan uyruklu kaçak göçmenle ilgili işlemler sürüyor.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Unutulmaz sanatçı Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümü
Ben Fero ilk kez açıkladı! Şarkısında Demet Akalın neden geçiyor?
Mesut Özil ile Amine Gülşe'yi orada görenler büyük şaşkınlık yaşadı!
Yatırım yapmıyorum yatıyorum  
Melisa Şenolsun Mafya olmak istiyor
<p>Konyaspor, yeni sezon formalarını ´Diriliş Ertuğrul´ formatıyla tanıttı.</p> <p>Tanıtımda şu i

Konyaspor Formalarını ´Diriliş Ertuğrul´ Formatıyla Tanıttı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu bakın şimdi neler yapıyor

Ayasofya’nın bilinmeyen mağarası Trabzon'un Ayasofya semtinde semt sakinlerinin bile haberi olmadan ...