Balık tutmaya gidince fark ettiler...Tam 7.5 milyon yıllık!

Yamula Barajı kıyısında geçtiğimiz yıl Eylül ayında başlatılan ve bu yıl 30 Ekim'de tamamlanan kazı çalışmalarında bugüne kadar, 7,5 milyon yıllık at, zürafa, gergedan ve filin atası olarak bilinen 'Choerolophodon' bulundu. Ancak geçtiğimiz kazı çalışmasının yapıldığı bölgede balık tutmaya giden Sancar Ateş, baraj kıyısında fosil fark ederek durumu Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgede yeni çalışma başlatan ekipler, file ait olduğu tahmin edilen 7,5 milyon yıllık yeni fosil buldu.

'BÜYÜK ÖLÇÜLERDE FOSİLLERE ULAŞTIK'

Uzman Antropolog Ömer Dağ, çeşitli fosiller bulunduğu kazı alanında çalışmaların 30 Ekim'de tamamlandığını söyleyerek, "Şu an Emmiler Köyü Yamula Barajı kenarındayız. Burayı duyarlı bir vatandaşımız Sancar Ateş ihbar etti. Konuyu belediyeye bildirdi. Belediye de bize yönlendirdi. Kendisiyle buraya gelip, yeri tespit ederek lokaliteye ulaştık. Buradan kendisine teşekkür ediyoruz. Bu bölgede aslında Ekim ayı sonu itibariyle kazı çalışmalarımız bitmişti. Burada kayda değer büyük ölçülerde fosillere ulaştık. Gelecek yıl bu fosilleri yüzeyde bulamama ihtimaline karşı kaldırmak istedik. Burada 1 haftalık kazı çalışması başlattık. Yüzeyde var olan fosilleri numaralandırıp Bilim Merkezi'ne taşıyacağız" dedi.

'FİLE AİT'

Fosilin daha önce bulunan fosiller gibi 7,5 milyon yıllık olduğunu söyleyen Dağ, "Bu bulduğumuz fosil file ait oluyor. Tabii biz bu fosilleri bulana kadar güneşten, havadan ve sudan etkilenmiş. Güzel ama kırık olmaları nedeniyle parçalı örnekler. O nedenle hemen müdahale edip, laboratuvar ortamına taşıdık. Bu fosil tek bir adet file ait gibi görünüyor. Çünkü ayak, kol ve dişlerinden birer tane örnek bulduk. Bu fosiller 7,5 milyon yıllık" diye konuştu.

(DHA)