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04 Haziran 2019 Salı 10:43 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 10:43

Balık tutmak için girdiği göletten cansız bedeni çıkarıldı

Balık tutmak için girdiği göletten cansız bedeni çıkarıldı

Uşak'ın Eşme ilçesindeki Takmak Göleti'nde boğulan 69 yaşındaki Ahmet Topal'ın cesedi, İzmir'den gelen kurbağa adamlar tarafından çıkarıldı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde balık tutmak için gölete giren 69 yaşıdaki kişi boğuldu. Ahmet Topal, dün akşam arkadaşı Hüseyin Özcan (60) ile balık tutmak için Takmak Göleti'ne gitti. Bir süre kıyıda bekledikten sonra ağı toplamak için suya giren Topal, gözden kayboldu. Özcan'ın ihbarı üzerine bölgeye gelen Eşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri arama başlattı ancak herhangi bir sonuç alamadı. Daha sonra İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesinden yardım istendi. 

Sabaha karşı olay yerine gelen kurbağa adamlar, Topal'ın cesedini sudan çıkardı. Topal'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

(AA)

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