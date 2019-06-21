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Bakkal dükkanına borcu olan ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi

Bakkal dükkanına borcu olan ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi

Ordu’da hayırsever bir vatandaş, girdiği bir bakkal dükkanında borcu olan ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödedi.

Ordu Altınordu ilçesinde bulunan bir bakkal dükkanına giren hayırsever vatandaş, esnafa böyle bir yardımda bulunmak istediğini söyledi. Dükkan sahibi, borçları olan ihtiyaç sahipleri ile görüşerek, kabul edip-etmeyeceklerini sordu.

Hayırsever vatandaş bunun üzerine 5 bin 500 TL’lik yardımda bulunarak, ihtiyaç sahipleri ailelerin borçlarını ödedi.

Osmanlı usullerine uygun şekilde yaklaşık 10 farklı kişinin borçları, isminin duyulmasını istemeyen bir hayırsever vatandaş tarafından ödenmiş oldu. 

OSMANLI USULÜNE UYGUN OLARAK ÖDEDİ

Dükkan sahibi bir vatandaşın Osmanlı usulüne uygun olarak, ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödediğini belirterek, “Bir vatandaşımız gelerek, borcunu ödeyemeyen ihtiyaç sahiplerine katkıda bulunmak istediğini söyledi.

Yaklaşık 5 bin 500 TL kadar yardımda bulunarak, insanlara yardım etmek istediğini belirtti. Borçları olan ihtiyaç sahipleri ile görüşüp kabul edip etmeyeceklerini sorduk.

Durumu olmayan vatandaşlar kabul etti ve yaklaşık 10 kişinin borcu ödendi. Hayırsever vatandaşımız ayrıca imkanlar dahilinde yine geleceğini de söyledi. Osmanlı usulü yaptığı bu davranışından dolayı Allah ondan razı olsun. Bu yardımlar yapılırsa vatandaşımız duacı olur” dedi. 

(İHA)

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