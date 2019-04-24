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Bakırköy'de bir müşteri bindiği takside hayatını kaybetti

Bakırköy'de bir müşteri bindiği takside hayatını kaybetti

Bakırköy’deki bir taksi durağından evine gitmek için taksiye binen bir müşteri araçta hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Niyazi D. (53) evine gitmek için Bakırköy'de  bulunan bir taksi durağına geldi.

Niyazi D, burada taksiye binerek Küçükçekmece’de bulunan evine doğru  yola çıktı. Ancak  taksi sürücüsü Hüseyin K. bir süre sonra yolcunun hareketsiz  durduğunu fark edince aracı yol kenarına park ederek şahsı uyandırmaya çalıştı.

Taksi şoförü Hüseyin K, yolcu Niyazi D.’yi uyandıramayınca durağa geri  döndü. Durumdan şüphelenen taksi sürücüsü, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerini  aradı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde taksi  içerisinde hareketsiz halde yatan yolcunun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay  yerinde yapılan incelemelerin ardından Niyazi D.’nin cesedi Adli Tıp Kurumu  morguna kaldırıldı.

Cenazenin kaldırılmasının ardından taksi sürücüsü Hüseyin K. ifadesi  alınmak üzere karakola götürüldü.

Niyazi D.’nın daha önce de söz konusu duraktan taksiye binerek evine  gittiği öğrenildi.

(AA)

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