Bakan Pakdemirli, üçüz doğan buzağıların fotoğrafını paylaştı

Bakan Pakdemirli, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan tarım işletme tesisinde meydana gelen üçüz buzağıların fotoğrafını "İlk kez üçüz buzağı doğdu. Her beğeni bir maşallah" notuyla paylaştı.

Buzağıların fotoğrafına yüzlerce beğeni geldi.