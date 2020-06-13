13 Haziran 2020 Cumartesi 12:08 | Son Güncelleme:
Bakan Pakdemirli, üçüz doğan buzağıların fotoğrafını paylaştı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ceylanpınar Tarım İşletme Tesisinde doğan üçüz buzağıların fotoğrafını paylaştı.
Bakan Pakdemirli, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan tarım işletme tesisinde meydana gelen üçüz buzağıların fotoğrafını "İlk kez üçüz buzağı doğdu. Her beğeni bir maşallah" notuyla paylaştı.
Buzağıların fotoğrafına yüzlerce beğeni geldi.
Ceylanpınar Tarım İşletmemizde ilk kez üçüz buzağı doğdu ��— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) June 13, 2020
Her beğeni bir maşallah �� pic.twitter.com/zfaPO9nESm