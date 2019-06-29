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  3. Bahçesine çay yerine 'likapa' dikti, kara geçti

Bahçesine çay yerine 'likapa' dikti, kara geçti

Bahçesine çay yerine 'likapa' dikti, kara geçti

Rize'de bahçesindeki çay fidanlarını söküp yerine yaban mersini olarak bilinen 'likapa' diken İhsan Pehlivanlar, kara geçti.

Rize'nin Pazar ilçesinde emekliliğinin ardından tarımla yakından ilgilenen İhsan Pehlivanlar (59), bahçesindeki çayların bir bölümünü söküp, yerine yörede 'likapa' olarak bilinen yaban mersini dikti. Yılda 2 ton hasada ulaşıp, kilosunu 28 liradan satışa sunan Pehlivanlar, likapa yetiştiriciliğinden çaya göre daha büyük kar elde ediyor.

 

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