Bahçesine çay yerine 'likapa' dikti, kara geçti

Rize'nin Pazar ilçesinde emekliliğinin ardından tarımla yakından ilgilenen İhsan Pehlivanlar (59), bahçesindeki çayların bir bölümünü söküp, yerine yörede 'likapa' olarak bilinen yaban mersini dikti. Yılda 2 ton hasada ulaşıp, kilosunu 28 liradan satışa sunan Pehlivanlar, likapa yetiştiriciliğinden çaya göre daha büyük kar elde ediyor.