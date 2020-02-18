Bahçelievler'de riskli binaların yıkımı başladı

Bahçelievler Belediyesine bağlı ekipler, İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından tahliye edilen 6 katlı Gündoğdu Apartmanı'nın önünde polisle önlem aldı.

Soğanlı Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nin geçişlere kapatılmasının ardından binanın yıkımına başlandı.

Aynı saatlerde, Siyavuşpaşa Mahallesi Gonca Sokak’ta risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılan 6 katlı Gonca Apartmanı'nın da yıkımına başlandı.

Bahçelievler Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede bu hafta sonuna kadar toplam 24 binanın daha risk taşıdığı gerekçesiyle yıkılacağı öğrenildi.

(AA)