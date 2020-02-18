Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0646
  • 6,5702
  • 309.538
  • 120057
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Bahçelievler'de riskli binaların yıkımı başladı

Bahçelievler'de riskli binaların yıkımı başladı

Bahçelievler'de riskli binaların yıkımı başladı

İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Bahçelievler’de tahliye edilen riskli binalar belediye tarafından yıkılıyor. İlçede hafta sonuna kadar 24 bina ekiplerce yıkılacak.

Bahçelievler Belediyesine bağlı ekipler, İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından tahliye edilen 6 katlı Gündoğdu Apartmanı'nın önünde polisle önlem aldı. 

Soğanlı Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi’nin geçişlere kapatılmasının ardından binanın yıkımına başlandı.

Aynı saatlerde, Siyavuşpaşa Mahallesi Gonca Sokak’ta risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılan 6 katlı Gonca Apartmanı'nın da yıkımına başlandı.

Bahçelievler Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede bu hafta sonuna kadar toplam 24 binanın daha risk taşıdığı gerekçesiyle yıkılacağı öğrenildi. 

(AA)


Chloe'den Serdar'a flaş hamle!
'Ah Şeyma ah, hep taklit!'
Murat Boz, Aslı Enver defterini kapattı mı?
Aşk belgelendi! İşte ilk açıklama
Şeyma'nın paylaşımı olay oldu: Acun farkı!
<p>Olay, 15 Şubat günü Bingöl kent merkezinde meydana geldi. Uydukent- Uzunsavat seferini yapan özel

Şoför, Engelli Genci Kucağına Alıp Otobüse Bindirdi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Uzman uyardı, göz sağlığına dikkat! İşte yapılması gerekenler...

Türkiye'de mutluluk düzeyi en yüksek olan iller açıklandı