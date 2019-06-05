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05 Haziran 2019 Çarşamba 13:12 | Son Güncelleme: 05 Haziran 2019 Çarşamba 13:15

Bahçelievler'de eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Bahçelievler'de eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Bahçelievler'de hakkında uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde yürüyen Ayşegül C, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Vücuduna 7 kurşun isabet eden kadın, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hastanede tedavi altına alınan Ayşegül C'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

(AA)

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