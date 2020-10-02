Bağışıklık güçlendiren "dolmalık fıstıklı çay"

360 Ekranlarında yayınlanan Esra Harmanda’nın sunduğu Sizin İçin “Yemek Atölyesi” programına konuk olan Şef Rüzgar Sünbül, izleyicilere pratik bir o kadar da lezzetli bir çay tarifi verdi.

Çayın kış aylarında bağışıklığı güçlendirdiği ve metabolizmayı da hızlandırdığını belirten Sünbül, kendisinin de güne bu içecekle başladığını dile getirdi.

Ünlü Şef aynı zamanda mutfakta sıfır atık projesi kapsamında yanan sütten bir de tatlı tarifi verdi.

Esra Harmanda ile Sizin için “Yemek Atölyesi” hafta içi her gün 360’ta…

DOLMALIK FISTIKLI ÇAY

100 Gram dolmalık fıstık

3 Karanfil

Taze nane

Çubuk tarçın

Su

YANIK SÜTTEN TATLI

1 Yumurta

150 Gram sarı un

1 Litre süt

100 Gram tereyağı

10 Çilek

2 Kivi