Babalar Günü ne zaman, ayın kaçında? Babalar Günü bu pazar mı?

Babalar Günü için heyecanlı bekleyiş başladı! Her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan bu özel günde hayatımızda büyük bir yere sahip babalarımızı yeniden anmış oluyoruz. Babasına hediye alıp yüzünü güldürmek ve Babalar Günü'nü kutlamak isteyen vatandaşlar ise konuya ilişkin araştırmalarına devam ediyorlar. Babalar günü ne zaman, bu pazar mı? sorusunun yanıtı ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Her yıl haziran ayının üçüncü haftasında kutlanan Babalar Günü, bu yıl 21 Haziran Pazar gününe denk geliyor.

Birçok ülke bu bayramı yılın diğer zamanlarında kutluyor. Örneğin Avustralya'da Babalar Günü eylül ayının ilk pazar gününe denk gelirken; İskandinav ülkeleri Norveç, İsveç ve Finlandiya'da kasım ayının ikinci pazar günü ve bazı Katolik ülkelerde, 19 Mart'ta kutlanıyor.



BABALAR GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

