Babalar Günü kutlama mesajları! En güzel, en içten, duygusal, kısa, uzun Babalar Günü mesajları sizlerle

En güzel, en içten, duygusal Babalar Günü mesajları araştırılmaya başlandı. Bu sene 21 Haziran Pazar gününe denk gelen Babalar Günü için sayılı günler kaldı. Babasının bu özel gününü kutlamak, onlara mesaj göndermek veya aldıkları hediyenin üzerine bir not yapıştırmak isteyenler en güzel Babalar Günü mesajlarını bulmak için arayışa başladı. En yeni ve en güzel Babalar Günü kutlama mesajlarını sizler için derledik.

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Sarsılmaz kalemizin büyük kralı, Babalar Günün kutlu olsun!

Aklımda bir babanın bu kadar harika bir görüntüsünün olmasının sebebi sensin. Babalar Günün kutlu olsun!

Çocuklarına hem anne hem baba olan ve onlara bunun eksikliğini hiçbir şekilde hissettirmeyen bütün babaların babalar gününü en içten dileklerimle kutlarım.

Baba kelimesini düşündüğümde, birçok olumlu şey düşünüyorum. Aklımda bir babanın bu kadar harika bir görüntüsünün olmasının sebebi sensin. Babalar Günün kutlu olsun!

Senin çocuğun olmaktan gurur duyuyorum. Babalar Günün kutlu olsun!

Keşke gülüşünü her zaman görüp, kahkahalarını her zaman duyabilseydim; ne kadar uzak olursak olalım, daima kalbimde ve düşüncelerimdesin. Seni seviyorum babacağım. Babalar Günün kutlu olsun!

Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar Günün kutlu olsun.

Bizi hayattan alabileceğimiz her türlü darbeye karşı koruyan ve üzecek tüm konulara karşı dimdik ayakta durabilen babamın babalar gününü kutlarım.

Hayatta her insanın başına gelmesi gereken en değerli ebeveynlerden birisin, babalar günün kutlu olsun.

Ne zaman bir şüphe duysam ya da bir tavsiyeye ihtiyacım olsa, hala aklıma gelen ilk kişi sensin babacığım. Babalar Günün kutlu olsun!

Kral olmayabilirsin ama bana her zaman bir prens/prenses gibi davrandın. Babalar Günün kutlu olsun!

Dünyadaki en büyük varlığım. Canım babam. Bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar günün kutlu olsun canım babam...

İyi bir yaşam sürmek için gereken her şeyi senden öğrendim! Her zaman orada olduğun için teşekkür ederim baba! Babalar Günün kutlu olsun!

Evimizin yakışıklısı… Babamız canımız bir tanemiz. Bil ki seni hergün daha çok seviyoruz. Varlığınla gurur duyuyoruz. Sen bizim herşeyimizsin. Babalar Günün kutlu olsun.

Bazı süper kahramanlar pelerin giymez! Harika bir gün geçir Süperman! Babalar Günün kutlu olsun!

Bir insan ebeveynlerinden yana ne kadar şanslı olabilirse o kadar şanslı olabilirim diye düşünüyorum. Doğuştan gelen şansım ve ömür boyu sürecek olan hayatımın en büyük anlamı babacığım, babalar günün kutlu olsun.

Bu hayatta ilk öğretmenim, ilk patronum ve sürekli danışmanım canım babacığım. Varlığın benim en büyük dayanağım, Babalar Günün kutlu olsun.

Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum iyiki varsın, Babalar günün kutlu olsun.

Sevginin en karşılıksız halini bana öğrettiğin ve yaşattığın için sana minnettarım iyi ki benim babamsın ve iyi ki varsın. Bugün senin günün kutlu olsun!

Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettiğim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın... Babalar Günün kutlu olsun.

Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacım. Babalar günün kutlu olsun.

Beni her zaman yıldızlara ulaşmaya teşvik ettin ve her şeyin mümkün olabileceğine dair inancımı güçlendirdin. Babalar Günün kutlu olsun!

Nezaket, merhamet ve dürüstlük ... Senden öğrendiğim en önemli 3 şey. Kızın/oğlun olmaktan gurur duyuyorum. Babalar Günün kutlu olsun!

En zor durumlarda hepimizi sakinleştirdiğin için teşekkürler. Sen her zaman sarsılmaz desteğimiz oldun. Seni seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun!