Babalar Günü için ne hediye alınabilir? Babalar günü hediyesi

Babalar gününün yaklaşmasıyla birlikte aileler babalara ne alması gerektiği konusunda araştırmalara başlıyor.Dünya genelinde 1910 tarihinden buyana süre gelen en güzel ve an anlamlı kutlamalar arasında hiç şüphesiz Babalar Günü bulunuyor. Anneler Günü kutlamaları ve Babalar Günü kutlamaları ABD’den gelen bir gelenek olmasına rağmen, taşıdığı anlam bakımından tüm dünyada benimsenmiş günler arasında yer alıyor.

2019 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü pek çok ülkede her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Türkiye'de de Babalar günü Haziran ayının üçüncü pazarında kutlanıyor. Yani bu sene Babalar Günü 16 Haziran 2019 Pazar tarihinde kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ İÇİN NE HEDİYE ALINABİLİR?

TASARIM SEVEN BABALARA

Babalar Günü hediyesi kişisel olsun diyorsanız üzerinde cümle ya da fotoğraf olan özel tasarım bardak, çerçevelere göz atmakta fayda var. Hem de bu tarz hediyeler cebinizi de yakmamış olur. Baskılı bir tişört ya da pijama takımı da hediye edebilirsiniz.

KLASİK GİYEN BABALARA

Babanız eğer, sık sık gömlek giyiyorsa ona kol düğmesi alabilirsiniz. Eğer bu düğmenin özel olmasını tercih ederseniz, babanızın isminin baş harflerini kol düğmesine yazdırabilirsiniz. İş yaşamında aktif olarak ciddi kıyafetler giyiyorsa takım elbise, gömlek, ceket, kravat gibi giyim ürünleri de satın alabilirsiniz.

SPOR TAKILAN BABALARA

Babanız günlük hayatında spor giyinmeyi seviyorsa, polo yaka tişört ya da jean pantolon satın alabilirsiniz. Bu tarz hediyeler kullanışlı olmasıyla da öne çıkıyor.

HOBİ DÜŞKÜNÜ BABALARA

Eğer babanızın özel bir hobisi varsa veya koleksiyon yapıyorsa seçmeniz kolaylaşacaktır. Örneğin; satranç, tespih, tenis sevenler için raket seti…

İlk defa Babalar Günü‘nü kutlayacaklara esprili baskılı bir t-shirt armağan edebilirsiniz. Yeni doğan bebeğe de yine aynı tarz bir body ile baba oğul- baba kız bir takım hediye alabilirsiniz. Ya da Babalar Günü‘nde babanızın en sevdiği bir filmin posterine resmiyle bir montaj yaptırtıp ona etkileyici bir hediye alabilirsiniz.

Babanız maceraperest ruhlu ise size akrobasi uçuşunu öneriyoruz. Dünyaca ünlü bir pilot ile havada taklalar atarak İstanbul semalarında son derece heyecanlı bir gün yaşamasını sağlayabilirsiniz. Her sene aldığınız gömlek, kravat gibi giyim eşyaları artık sizin için sıradan bir hediye ise bu ürünleri nakışlatarak babanızın adına özel mesajlı bir hale getirtebilirsiniz.

Her şeyin en güzeline layık babanıza bir teşekkür hediyesi ve onu ne kadar çok sevdiğinizi anlatan bir hediye de seçebilirsiniz.

Örneğin; “Yılın En İyi Babası” oscarı, “Şampiyon Babam” kupası, “Mükemmel Babaya” itafen bir plaket gibi.

Babalar Günü‘nde babaya en güzel hediye anlamında saklı olacaktır. Babanızla çekilmiş güzel bir fotoğrafınızdan hazırlanacak masa üstü bir pano, ona tüm gün sizi hatırlatacak ve gülümsetecek bir Babalar Günü hediyesi olacaktır.

Yine babanızın mesleğine göre ismiyle beraber nakışlı bir havlu ya da “Süper Baba” yazılı, isminin baş harflerinin nakışlandığı bir bornoz ile onu çok özel hissettirebilirsiniz.