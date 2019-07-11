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  3. İzmir'de yıldırım çarpan baba ve kızı yaşamını yitirdi

İzmir'de yıldırım çarpan baba ve kızı yaşamını yitirdi

İzmir'de yıldırım çarpan baba ve kızı yaşamını yitirdi

İzmir'in Kınık ilçesinde tütüncülük yaparak geçimini sağlayan Bayram Türkmen (47) ile kızı Tülin Türkmen (14), etkili olan sağanak sırasında kurutmak için dışarı bıraktıkları tütünlerin üzerini örtmek isterken, yıldırımın isabet etmesi sonucu öldü.

Olay, saat 02.00 sıralarında kırsal Hamzalı Mahallesi Su Deposu mevkiinde meydana geldi. Geçimini tütüncülük yaparak sağlayan 3 çocuk babası Bayram Türkmen, ilçede etkili olan sağanak yağış nedeniyle kurutmak için beklediği tütünlerinin üzerini örtmek için yaşadıkları barakadan çıktı.

Yanına kızı Tülin Türkmen'i de alan Türkmen, tütünlerin üzerini örterken, üzerlerine yıldırım düştü. Bayram Türkmen ve kızı Tülin Türkmen ağır yaralanırken, yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgeye sevk edilen ambulans, çamura saplandı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından çamurdan kurtarılan ambulans, olay yerine ulaştı. Ekiplerin yaptığı kontrolde, baba ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi. Bayram ve kızı Tülin Türkmen'in cansız bedenleri, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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