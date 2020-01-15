Baba olmadığını 14 yıl sonra öğrendi

Antalya’da yaşayan Nazir O., 2002’de evlendiği T.D.’den şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2015’te anlaşmalı boşandı. Nazir O., çocukları R.O. (14) ve E.B.O. (10) için 300’er lira nafaka ödemeyi taahhüt etti. Eski eşi T.D., zaman içinde işleri bozulan Nazir O.’ya karşı nafakanın artırılması davası açarak, 2 çocuk için ayrı ayrı 750’şer lira nafaka istedi.

DNA TESTİ YAPILDI

Eşinin boşanmadan önce kendisini aldattığını öğrenen ve çocukların kendisinden olmayabileceği söylenen Nazir O., ‘soy bağının reddi’ davası açtı. Nazir O. ve çocuklardan alınan kan örneklerinden, Nazir O.’nun R.O. ve E.B.O.’nun babası olmadığı tespit edildi. Manavgat 1’inci Aile Mahkemesi’ndeki davanın 5’inci duruşması yapıldı. Mahkeme heyeti, R.O. ve E.B.O.’nun Nazir O.’dan olmadığı gerekçesiyle soy bağının reddine karar verdi. Kararın kesinleşmesinin ardından R.O. ve E.B.O., Nazir O.’nun nüfusundan düşülecek. Nazir O.’nun avukatı Atalay Arslan, bugüne kadar müvekkilinin zararlarını tazmin için maddi, elem ve ıstırabının giderilmesi için de manevi tazminat davası açacaklarını söyledi.

(DHA)