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13 Eylül 2020 Pazar 13:43 | Son Güncelleme:

Baba-oğulun salça kazanı kavgası cinayetle bitti

Baba-oğulun salça kazanı kavgası cinayetle bitti
DHA

Bursa'da baba ile oğlu arasında salça kazanı yüzünden çıkan tartışma cinayetle sonlandı. Oğlu Nuri Y.'yi pompalı tüfekle vurarak öldüren Sami Y., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'da baba ile oğul arasında salça kazanının alınması yüzünden tartışma cnayetle sonlandı. Sami Y. tartıştığı oğlu Nuri Y.'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

OĞLUNU POMPALI TÜFEKLE HEM GÖĞSÜNDEN HEM DE AYAĞINDAN VURDU

DHA'nın haberine göre salça kazanı yüzünden çıkan kavgada, Nuri., babasının başına balta ile vurup darp etmeye başladı. Kanlar içinde kalan Sami Yavuz, sokağa taşan tartışmada tüfekle oğlunun göğsüne ve ayağına ateş ederek ağır yaraladı. 112 ambulansıyla Gürsu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan iki çocuk babası genç adam kurtarılamadı.

BABA SAMİ Y. OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kendisi de yaralı olan zanlı baba Sami Yavuz, suç aletini de yanına alıp mavi renkli kapalı kasa bir kamyonet ile olay yerinden kaçtı. Silahın tutukluk yapması üzerine olay yerinden kaçtı. Kısa süre yakalan Sami Y.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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