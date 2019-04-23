Azmin getirdiği başarının öyküsü

İstanbul'da 5'inci kattaki evinden düşünce 15 yaşında felç kalan Nil Mısır (31) azmiyle dikkat çekmeye devam ediyor. "Türkiye'nin Hawking'i" başlığıyla SABAH'a manşet olan Nil, 5 bin 940 gün sonra bir mucizeye imza atarak sol elini kullanmaya başlamıştı. Nil, bu kez Türkiye Bedensel Engelliler Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda ter döküyor. Antalya Kemer'de geçtiğimiz cumartesi başlayan ve üç gün süren şampiyonada ter döken Mısır, mutluluğunu paylaştı.

Hayatının baharında, felç kalan genç kız, vücudunda sadece sağ elinin parmakları yüzde 25 oranında hareket ettirebiliyordu. Kendine ünlü fizikçi Stephan Hawking'i örnek alan Nil, mücadelesiyle tüm engellilere de örnek oldu. Azmi ve isteğiyle liseyi dışardan bitiren, halen üçüncü üniversiteye devam eden Nil'in şimdiki hedefi ise Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek. Tedavi sürecinde Türkiye Okçuluk Federasyonu'dan davet alan Nil, "5 bin 940 gün sonra oturmayı ve sol elimi kullanmayı başardım. Hep bu günü hayal etmiştim. Çok şükür bu hayalime kavuştum. Hedefim Türkiye'yi kategorimde en iyi şekilde temsil edip, Türk bayrağını gönlere çektirmek" dedi.

Tekerlekli sandalyenin kendisi için bir hayal olduğunu belirten Nil, bugünlere gelmesindeki etkenlerden birinin de İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Prof. Dr. Belgin Erhan olduğunu vurguladı.

"BENİM İÇİN BÜYÜK AŞAMA"

Nil Mısır, konuşmasını şöyle sürdürdü: "2018 yılı benim için yeniden doğuş yılı olmuştu. Şimdi 2019 yılı hedeflerim var. Artık evde, miskin miskin oturmak yok. 16 yıl oturmayı hayal ettim. Şimdi yarışmalara katılıp, kendimi geliştireceğim. Kendisini eve kapatmış, hayatla bağlarını koparmış omur ilik felçli hastalara da umut olmaya devam edeceğim. Tedavi sürecimde Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan yetkililer, 'W1 kategorisinde yarışmacı olurmusun' teklifini duyduğumda çok mutlu olmuştum. Kendi kendime, 'Ya yapamazsam' diye tedirgin olmuştum. Çok şükür bu günleri de gördüm."

"5 GÜN ÖNCE BAŞLADIM"

Nil Mısır, "Benim şartlarımda ve sınıfımda yayı tutmak çok zor ve imkansız bir durum. Şükür, ben bu süreci iyi değerlendirdim. Havalar rüzgarlı olmasına rağmen beklediğimin üzerinde atışlar yaptım. Yayı elime alalı 5 gün oldu. Bu süreçte büyük bir aşama kaydettim. Bu kadar kısa sürede direkt atışlar yapabilmek bir mucize. Yarışma atışlarının dışında da tek başıma çok çalışma yaptım" ifadesini kullandı.

(SABAH)