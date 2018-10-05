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Ayvalık’ta polisten uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu satıcısı oldukları belirlenen 5 kişi yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, KOM ekiplerinin Ayvalık genelinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda,  E.Ö., M.G., A.E., S.Ö. ve A.C. isimli şahısların uyuşturucu satıcısı oldukları belirlendi. Bu şahısların evlerine yönelik gerçekleştirilen aramalarda, kubar esrar, bonzai ve ekstasy gibi uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 zanlı, sabah saatlerinde Ayvalık Adliyesine götürüldü. Yapılan yargılamanın ardından, E.Ö., M.G., A.E. ve S.Ö. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.C. adlı kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede uyuşturucu başta olmak üzere her türlü suçla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

(İHA)

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