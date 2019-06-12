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12 Haziran 2019 Çarşamba 12:52 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:52

Ayvalık'ta 36 mülteci yakalandı

Ayvalık'ta 36 mülteci yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollara Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 36 Afganistan uyruklu mülteci yakalandı.

Bir istihbari bilgiyi değerlendiren Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı ekipler, Hakkıbey Yarımadası Tekev mevkiinde M.N. isimli bir organizatör ile 21’i çocuk, 8’i kadın olmak üzere 36 kaçağıele geçirdi. Yakalan organizatör gözaltına alınırken, Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı’na getirilen mültecilere yiyecek, giyecek ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı.

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