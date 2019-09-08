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  3. Ayvalık'ta 25 kaçak göçmen yakalandı

Ayvalık'ta 25 kaçak göçmen yakalandı

Ayvalık'ta 25 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 25 göçmen yakalandı.

 Alınan bilgiye göre; sabah saat 02.30 sıralarında Ayvalık’ın 22 adası arasında hareket halindeki bir ahşap tekneden şüphelenen Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler, tekneyi durdurarak kontrol etti. Yapılan kontrol uygulamasında teknede 25 Suriyeli göçmeni yakalayan Sahil Güvenlik ekipleri, 12’si çocuk, 5’i kadın 25 göçmeni Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirdi. Göçmenlere insani yardımları yapan Sahil Güvenlik ekipleri daha sonra yasal işlemleri yapılmak üzere göçmenleri Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplere teslim etti.

İHA

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