MasterChef Türkiye 2020 heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bugün takım kaptanlarının belirlediği menülerdeki yemekler şeflere sunulacak. Mavi takımın yaptığı ayva tatlısı tarifi merak konusu oldu. Ayva tatlısı nasıl yapılır? MasterChef ayva tatlısı malzemeleri ve tarifi nedir? gibi soruların yanıtları da araştırılıyor.

AYVA TATLISI MALZEMELERİ

2 adet büyük boy ayva

8 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı su

1/2 çay bardağı vişne suyu

1 adet çubuk tarçın

5 adet karanfil

1/2 adet limonun suyu

AYVA TATLISI NASIL YAPILIR?

Ayvanın kabuğunu soyun. Ortadan ikiye bölüp çekirdek yuvasını çıkarın. Çekirdekleri içinden alın. Temizlenen ayvaları kontrol edin düz durmuyorsa alt kısmından çok az keserek düz durmasını sağlayın. Büyük bir tencereye hepsini yerleştirin. İlk başta hepsi sığmasa da pişmeye başlayınca yumuşayacak ve tüm ayvalar tencereye sığacaktır.

Her bir ayva oyuğuna 3 çorba kaşığı toz şeker koyun. Ayva çekirdeklerini tencereye koyun. Suyu tencereye koyduktan sonra ocağın yakın ve tencerenin kapağını kapatın. Tencerenin başından ayrılmayın çünkü kaynamaya başlayınca su taşacaktır. Kaynamaya başlayınca ocağı en kısık ateşe ayarlayın.

Ayvalar pişerken siz elmanın kabuklarını soyun, tavaya veya tencereye rendeleyin. Bu esnada ortasından çıkardığınız çekirdekleri de ayvanın bulunduğu tencereye koyun. Elmanın üzerine 3 çorba kaşığı toz şeker koyduktan sonra harlı ateşte biraz pişirip ocaktan alın. Ilınınca elmaların içine tarçın ekleyip karıştırın.

Ayvalar renk alıp kızarmaya başladığında orta kısımlarına elmalı içi paylaştırın ve tencereyi kapatın tekrar istediğiniz rengi alana kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin. Bu esnada suyunu çeker ve çok fazla ağdalaşırsa azar azar sıcak su ekleyebilirsiniz. Pişme işlemi yaklaşık olarak 3 saat sürüyor.

Tencereyi ocaktan alın, kapağını açın, biraz ılınınca ayvaları servis tabağına alın. Suyunu ayrı bir kaseye alarak servis esnasında ayvaların üzerine dökün ve kaymak ile servis edin.