AYT Edebiyat soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2019 AYT Edebiyat soru ve cevap anahtarı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan AYT (Alan Yeterlilik Sınavı) bugün gerçekleştiriliyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci "AYT Edebiyat soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2019 AYT Edebiyat soru ve cevap anahtarını nerede bulabilirim?" diye araştırmaya başladı. Bugünkü oturumda yapılacak olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT), “Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1” testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak. AYT'nin “sosyal bilimler-2” testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu TYT dün tamamlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan AYT (Alan Yeterlilik Sınavı) bugün gerçekleştiriliyor. Adaylar şimdiden "AYT Edebiyat soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2019 AYT Edebiyat soru ve cevap anahtarını nerede bulabilirim?" diye merak ediyor. 15-16 Haziran'da gerçekleştirilecek olan 2019 üniversite sınavının sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Türkiye'de 81 il ve KKTC Lefkoşa Sınav Merkezi dahil 8 bin 35 binada 137 bin 803 salonda uygulanan TYT'ye 2 milyon 515 bin 91 aday başvurdu.
AYT EDEBİYAT SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 AYT Edebiyat soru ve cevapları henüz paylaşılmadı. Sonuçlara yönelik kesin bir tarih veren ÖSYM, YKS soru ve cevapları hakkında bir bilgi vermedi. Ancak geçen yıllara bakıldığında sınavdan sonra soru ve cevapları yayınlanıyor. Yani buna göre sınav soru ve cevapları 16 Haziran Pazar günü saat 18:00’den sonra yayınlanabilir.Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntülenebilecek.
Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT), “Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1” testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak. AYT'nin “sosyal bilimler-2” testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.
AYT TÜRKÇE KONULARI
1) Sözcük Anlamı
2) Söz Yorumu
3) Deyim ve Atasözü
4) Cümle Anlamı
5) Cümle Yorumu
6) Paragrafta Anlatım Tekniknleri
7) Paragrafta Konu-Ana Düşünce
8) Paragrafta Yapı
9) Paragrafta Yardımcı Düşünce
10) Ses Bilgisi
11) Yazım Kuralları
12) Noktalama İşaretleri
13) Sözcüğün Yapısı
14) Sözcük Türleri
15) Fiiller
16) Sözcük Grupları
17) Cümlenin Ögeleri
18) Cümle Türleri
19) Anlatım Bozukluğu