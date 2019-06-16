AYT Edebiyat soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2019 AYT Edebiyat soru ve cevap anahtarı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu TYT dün tamamlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan AYT (Alan Yeterlilik Sınavı) bugün gerçekleştiriliyor. Adaylar şimdiden "AYT Edebiyat soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2019 AYT Edebiyat soru ve cevap anahtarını nerede bulabilirim?" diye merak ediyor. 15-16 Haziran'da gerçekleştirilecek olan 2019 üniversite sınavının sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Türkiye'de 81 il ve KKTC Lefkoşa Sınav Merkezi dahil 8 bin 35 binada 137 bin 803 salonda uygulanan TYT'ye 2 milyon 515 bin 91 aday başvurdu.

AYT EDEBİYAT SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 AYT Edebiyat soru ve cevapları henüz paylaşılmadı. Sonuçlara yönelik kesin bir tarih veren ÖSYM, YKS soru ve cevapları hakkında bir bilgi vermedi. Ancak geçen yıllara bakıldığında sınavdan sonra soru ve cevapları yayınlanıyor. Yani buna göre sınav soru ve cevapları 16 Haziran Pazar günü saat 18:00’den sonra yayınlanabilir.Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden görüntülenebilecek.

Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT), “Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1” testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak. AYT'nin “sosyal bilimler-2” testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

AYT TÜRKÇE KONULARI

1) Sözcük Anlamı

2) Söz Yorumu

3) Deyim ve Atasözü

4) Cümle Anlamı

5) Cümle Yorumu

6) Paragrafta Anlatım Tekniknleri

7) Paragrafta Konu-Ana Düşünce

8) Paragrafta Yapı

9) Paragrafta Yardımcı Düşünce

10) Ses Bilgisi

11) Yazım Kuralları

12) Noktalama İşaretleri

13) Sözcüğün Yapısı

14) Sözcük Türleri

15) Fiiller

16) Sözcük Grupları

17) Cümlenin Ögeleri

18) Cümle Türleri

19) Anlatım Bozukluğu