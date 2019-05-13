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  3. Aynı yolda aynı sonuçla biten kaza

Aynı yolda aynı sonuçla biten kaza

Aynı yolda aynı sonuçla biten kaza

2017 yılında Anneler Günü etkinliği için İzmir'den Marmaris'e giderken 24 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın yıldönümünde kazanın yaşandığı Sakartepe rampasındaki bu defa iki kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Sakartepe rampasından Ortaca'ya hareket halinde olan Abdullah Kul yönetimindeki 48 ABB 337 oto kurtarma aracı, Akyaka kavşağında gelişteki son viraja geldiğinde freninin patladığı öğrenildi. Sürücü önünde seyir halinde olan tıra çarpmamak için virajdaki kum yığınlarına çıkarak 100 metrelik uçuruma uçtu.

ARACIN FRENİ BOŞALDI

Akyaka yoluna uçan ve hurdaya dönen araç içinde bulunan Hasan Çiçek ve Deniz İnce olay yerinde yaşamını yitirirken, araç sürücüsü Abdullah Kul 112 ekipleri tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücü Abdullah Kul'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza sonrası olay yerine gelen kurtarıcı firmanın yetkilileri sinir krizleri geçirdi. Kazada ölen Hasan Çiçek ve Deniz İnce'nin cesetleriyle karşılaşan oto kurtarma firması yetkililerini jandarma zor sakin etti. Kazanın görgü tanığı ve aynı zamanda oto kurtarmacı olan Ahmet Yağcı, "Meslektaşız. Aşağı doğru inerken, bizi kaçış rampasının olduğu yerde solladılar. Sollayınca balata kokusu geldi. Arabanın freni tutmayınca tıra çarpmamak için şarampole kaçtılar" dedi.

(Yeni Asır)

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