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  3. Aynı ismi taşıyan 5 amca çocuğu çözümü birbirlerine lakap takmakta buldu

Aynı ismi taşıyan 5 amca çocuğu çözümü birbirlerine lakap takmakta buldu

Aynı ismi taşıyan 5 amca çocuğu çözümü birbirlerine lakap takmakta buldu

Antalya’nın Kumluca ilçesinde kardeşler, çocuklarına çok sevdikleri babalarının ismini koydu. 5 amca çocuğu, aynı isim ve soyadını taşıyınca birbirlerini ayırt etmek için çözümü lakap takmakta buldu.

Kumluca ilçesi Hacıveliler Mahallesi’nde vefat eden 8 çocuk babası ve 33 torun sahibi Osman Durakoğlu’nun çocuklarından 5 oğlu, çocuklarından her birine dedelerinin ismini verdi. Yakın mahallelerde yaşayan biri muhtar, ikisi çiftçi, biri esnaf toplam 5 amca çocuğunun isimlerinin hepsi de Osman olunca ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Posta işlemlerinde sıkıntı yaşayan amca çocukları, birbirlerini ayırt edebilmek için çözümü lakap takmakta buldu. 

6’ncı Osman yolda

Dedelerinin ismini taşıdıklarını belirten Karşıyaka Mahalle Muhtarı Osman Durakoğlu, “İsimlerimiz dedemizin ismi, bazen karışıklıklara neden oluyor. Posta işlemlerinde sıkıntı oluyor. Birbirimizi haberdar ediyoruz” dedi.

Bir diğer amca çocuklarından Osman Durakoğlu da, “Artık isimlerimizi karıştırmamak için bize lakap taktılar. Amcalarımız babalarını çok seviyorlarmış. Dedemizin ismi Osman olduğundan hepsi çocuklarına Osman ismini vermiş. Dedemizin ismini yaşatmaya da devam edeceğiz. Altıncı Osman oğlu 5 ay sonra dünyaya gelecek” diye konuştu.

İHA

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