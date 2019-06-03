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03 Haziran 2019 Pazartesi 17:04 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 17:04

Aydos ormanlarında yangın

Aydos ormanlarında yangın

Pendik'teki Aydos Ormanı'nda bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Ormanda alevler yükselirken, itfaiye yangına müdahale etmeye çalışıyor.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Aydos Ormanı'nın Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Semerkant Bulvarı'nın arkasında bulunan bölümünde bilinmeyen bir nedenden çıktı. Ormanın içinde çıkan yangında alevler bazı bölümleri sardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

(İHA)

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