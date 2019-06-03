Aydos ormanlarında yangın

Yangın, saat 15.30 sıralarında Aydos Ormanı'nın Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Semerkant Bulvarı'nın arkasında bulunan bölümünde bilinmeyen bir nedenden çıktı. Ormanın içinde çıkan yangında alevler bazı bölümleri sardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

(İHA)