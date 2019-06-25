Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7645
  • 6,5672
  • 265.202
  • 95.491
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Aydın'da termometreler 43 dereceyi gösterdi

Aydın'da termometreler 43 dereceyi gösterdi

Aydın'da termometreler 43 dereceyi gösterdi

Hava sıcaklığının 43 dereceye çıktığı Aydın'da yerli ve yabancı turistler Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahillere akın etti.

Hava sıcaklıklarının 43 dereceye kadar yükseldiği Aydın'da, yerli ve yabancı turistler, gölgelik alanlarda ve sahillerde serinlemeye çalıştı.

Sıcak havaların etkili olduğu Aydın'da aşırı nem ve sıcaktan dolayı halk dışarı çıkmamayı tercih etti. Dışarı çıkan bazı kişiler ise gölgede vakit geçirdi, bazıları da şemsiyelerle sıcak havadan korundu.

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Didim ve Kuşadası'ndaki sahillere akın eden turistler de denize girerek serinlemeye çalıştı.

Didim'in dünyaca ünlü Altınkum Sahili, Kuşadası Kadınlar Denizi Sahili, Sevgi Plajı ve Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki koylarda yoğunluk oluştu.

Gölgede vakit geçirenlerden Gönül Yeter, “Bugün çok sıcak. 40 dereceyi geçti. Gölgede hava serinlesin diye biraz dinleniyorum. Çok sıcak olduğu için oturdum. Kalbim çarpıntı yapmaya başladı.” dedi.

Osman Gezer ise çok sıcak ve bunaltıcı bir hava olduğunu belirterek herkesin gölgelik alanlara kaçtığını söyledi.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yıldız Tilbe'ye sahnede 'Buray' sürprizi
Pelin Karahan'ın annesini gören inanamadı
Ünlü oyuncu dünya evine girdi
Meryem Uzerli de modaya uydu: Hollywood estetiği yaptırdı
Yeni Game of Thrones'un çekimleri başladı: Ünlü oyuncudan çarpıcı açıklama

Ünlü Futbolcunun Çocukları Kur´an-ı Kerim Öğrenirken Böyle Görüntülendi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

‘Mavi Balina’ niçin engellenemiyor? Dikkat edin WhatsApp'tan yayılıyor!