Aydın'da rampa çıkan kamyon iki tekerlek üzerinde kaldı

Olay, saat 16.30 sıralarında Zeytinköy Mahallesi ile Çeşme Mahallesi yol kavşağında meydana geldi. Rampa çıkan Kazım Apaydın yönetimindeki 09 PZ 628 plakalı yonca yüklü kamyonun ön tekerlekleri bir anda havaya kalktı. Kamyon arka tekerleklerinin üzerinde yükselip durdu. Kamyondaki 3 kişi araçtan inip arkadaki yükleri boşalttı. Kamyonun havaya kalkan iki ön tekeri yola indirildi. Sürücü yoluna devam etti.

İHA