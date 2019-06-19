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  3. Aydın'da otele kaçak içki operasyonu: 5 gözaltı

Aydın'da otele kaçak içki operasyonu: 5 gözaltı

Aydın'da otele kaçak içki operasyonu: 5 gözaltı

Aydın’ın Didim ilçesinde, polisin bir otele düzenlediği operasyonda çok miktarda kaçak içki ile malzeme ele geçirilirken; olayla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, ilçe faaliyet gösteren bir otelde yapılan aramada 37 adet dolu vaziyette 1 litrelik rakı ve votka şişeleri, 32 adet yarım dolu vaziyette 1 Litrelik rakı ve votka şişeleri, 80 adet boş şişe, 1 adet 5 litre etil alkol, 21 adet 1 litrelik etil alkol, 2 adet 1,5 litrelik pet şişede yarım dolu vaziyette rakı, 779 adet 2,7 ml alkol aroması,7 adet 45 ml alkol aroması, 1 adet boş 45 ml alkol aroması, 6 adet boş 2.7 ml alkol aroması ele geçirildi. 

Olayla ilgili olarak Ş,A., M.A., M.D. ve C.Ö., isimli şüpheliler ile otelin Genel Müdürü M.M. hakkında 5607 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan yasal işlemler başlatıldı. 
(İHA) 

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