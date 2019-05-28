  • $6,0301
  • 6,751
  • 247.767
  • 87.408
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
28 Mayıs 2019 Salı 13:09 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 15:14

Aydın'da çocuklarını okulda bekleyen veliler meslek sahibi oldu

Aydın'da çocuklarını okulda bekleyen veliler meslek sahibi oldu

Aydın'ın Germencik ilçesinde çocuklarını okulda beklerken kendileri için hazırlanan el sanatları kursuna katılan veliler, kursu bitirip meslek sahibi oldu.

Ortaklar Mahallesi'ndeki Kurtuluş İlkokulunda eğitim gören çocuklarını okulda bekleyen kadın veliler için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Müdürlüğü el sanatları kursu açtı.

Okulda düzenlenen ve 2 ay süren kurslarda ahşap boyama, atık malzemelerden süs eşyaları ile kabaktan sandık, çaydanlık, tepsi gibi eşyaların yapımı öğretildi.

AA muhabirine açıklama yapan Germencik İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, örnek bir projeye imza attıklarını belirterek kursa katılan velileri tebrik etti.

Kurs Öğretmeni Emine Çolak, "Velilerimiz hem çocuklarını bekliyor hem de onları beklerken sanat sahibi oluyorlar. Yaptıkları eserleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Her bakımdan onlara bu kursların faydalı olduğuna inanıyoruz." dedi.

Kursa katılan velilerden İlkay Coşkun da kursun çok eğlenceli ve verimli geçtiğini belirterek, yaptıkları ürünleri satma imkanını da bulduklarını söyledi.

Coşkun, "Çocuklarımızı okulda bekliyoruz. Boş duracağımıza meslek öğrenelim dedik. Evimizin ihtiyaçlarını karşılamak için de kullanabiliyoruz. Arkadaşlarımıza, çevremize hediyelik olarak da verebiliyoruz. Aynı zamanda parasal yönden de evimize bir kazanç sağlıyoruz." diye konuştu.

Kursu başarıyla bitiren Habibe Ovaç ise bu tür etkinliklerin yaygınlaştırılmasını istediklerini dile getirerek, "Burada çocuklarımıza yakın oluyoruz. Ufak tefek bu yaptıklarımızla eve katkımız oluyor. Bu kurs bizi çok sevindirdi." ifadelerini kullandı.

(AA)

EDHO 139. Yeni Bölüm Fragmanı İzle

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz´ın merakla beklenen yeni bölüm fragman

EDHO 139. Yeni Bölüm Fragmanı İzle

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İnsanlar gibi tepkiler veren köpekler

Bayramda yola çıkacaklara tavsiyeler: Geç kaldı desinler, geçmiş olsun demesinler

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.