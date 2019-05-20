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  3. Aydın'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, devriye faaliyetini yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince İmbat koyundan bir grup düzensiz göçmenin lastik botla çıkış yaptığı tespit edildi. Bölgeye hareket eden ekipler, Tekağaç burnu açıklarında lastik botu durdurdu. 

Ekiplerce Sahil Güvenlik botuna alınan 28 düzensiz göçmen, kıyıya çıkartıldı. Düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği bildirildi.   

(AA)

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