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  3. Aydın'da 129 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da 129 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da 129 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 129 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 4 farklı bölgede lastik botlarla denize açılan yabancı uyrukluları tespit etti. Operasyonlarda 80'i Suriye, 23'ü İran, 10'u Kongo, 8'i Filistin, 5'i Somali, biri Senegal, biri Sudan ve biri Gine uyruklu 129 kişi yakalandı. Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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