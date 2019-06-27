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  3. Aydın'da 107 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da 107 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da 107 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 107 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçmenlere yönelik 2'si karada 2'si denizde 4 ayrı operasyon düzenlendi. Termal kameralar yardımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, 107 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda, organizatör oldukları belirlenen 3 şüpheli de gözaltına alındı. Yakalanan yabancı uyruklular, Didim Limanı'na götürülürken, gözaltına alınan 3 organizatörün emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

AA

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