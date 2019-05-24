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  3. Aydın Nazilli'de en zehirli akrep türü Leiurus Quinquestriatus görüntülendi

Aydın Nazilli'de en zehirli akrep türü Leiurus Quinquestriatus görüntülendi

Aydın Nazilli'de en zehirli akrep türü Leiurus Quinquestriatus görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dünyanın en zehirli akrep türlerinden 'Sarı' adıyla da bilinen 'Leiurus Quinquestriatus' görüntülenmişti. Şimdi ise Aydın'ın Nazilli ilçesinde görüntülendi.

Nazilli'nin kırsal Ovacık Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Erhan Yavaş (29), tarlasında sulama yaptığı sırada engebeli bölgede akrep gördü. Yavaş, akrebi cep telefonu ile görüntüleyerek arkadaşlarıyla paylaştı. Yavaş, fotoğrafını çektiği akrebin dünyanın en zehirli akrep türlerinden 'Sarı' adıyla bilinen  'Leiurus Quinquestriatus' olduğunu sonradan öğrendiğini belirtip, "Fotoğrafını çekmemden bir süre sonra akrep, çalılıklar arasında gözden kayboldu" dedi. Sarı akrep, Türkiye'de en çok Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mardin ve Şanlıurfa'da görülüyor.

 

(DHA)

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