91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin sağlık durumu nasıl? Ayda bebeğin kurtarılma anı

Rıza Bey apartmanının enkazında bir mucize daha gerçekleşti. Ayda bebek 91 saat sonra kurtarıldı. Enkaz altına serum ve termal battaniye gönderildi. 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebeğin sağlık durumu da araştırılmaya başlandı. İlk belirlemelere göre, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bakan Koca minik Ayda'nın ambulans içerisindeki görüntüsünü paylaştı

Evin mutfak bölümünde bulunan bebeği, mutfak tezgahın ile çamaşır ve bulaşık makinesinin koruduğu ve kendisi için hayat üçgeni oluşturduğu belirtildi. Eli kolu oynuyor vaziyetteydi. Kendisi ile konuşan kurtarıcısına iyi olduğunu söyledi.

Öncelikle kendisi ile temas sağlandı. Akabinde kendisine oksijen verildi, damar yolu açıldı ve ilk müdahalenin ardından termal battaniyeye sarıldı.



Umke görevlisi ilk istediği şeyin ayran ve su olduğunu söyledi. Ayda bebek ambulanstayken babasının nerede olduğunu sordu.

3 yaşındaki Ayda Gezgin'in ilk sorusu "babam nerede?" oldu

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BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, enkazdan 91 saat sonra çıkarılan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu, hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

Annesinin hala enkaz altında olduğu biliniyor. Annesi Fidan Gezgin'in kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

2.katta oturan Ayda bebeğin çıkarıldığı enkazda 7-8 kişiye daha ulaşılmaya çalışılıyor.