Ay yüzeyinde yürüyüp, Dünya'ya geri dönen astronotların yer aldığı ilk görevin adı nedir?
Ay yüzeyinde yürüyüp, Dünya'ya geri dönen astronotların yer aldığı ilk görevin adı nedir? Güven Bana Müge Anlı’nın sunumuyla Perşembe akşamları Atv ekranlarında yayınlanıyor. Karşılıklı güvene dayalı Güven Bana yarışmasında ödül 1.000.000 TL değerinde. Karşılıklı güvene dayalı olan yarışmada iki yarışmacı gelen soruları birlikte cevaplayarak büyük ödülü kazanma mücadelesi veriyor. 14 Eylül Cumartesi akşamı sorulan sorulara cevap arayan izleyiciler internette aramalar yapıyor. Ay yüzeyinde yürüyüp, Dünya'ya geri dönen astronotların yer aldığı ilk görevin adı nedir?
Ay yüzeyinde yürüyüp, Dünya'ya geri dönen astronotların yer aldığı ilk görevin adı nedir? Cumartesi akşamlarının sevilen yarışma programı Güven Bana soruları internette aratılıyor. Başarılı gazeteci Müge Anlı’nın sunuculuğunu üstlendiği Güven Bana yarışması hem sorulan sorularla hem de yarışmanın formatıyla dikkat çekiyor. Güvene dayalı programda toplam ödül 1 milyon TL değerinde. Sorulara birlikte cevap veren yarışmacılar büyük ödülün sahibi olmak istiyor. Ay yüzeyinde yürüyüp, Dünya'ya geri dönen astronotların yer aldığı ilk görevin adı nedir?
A: Apollo 10
B: Apollo 11
C: Apollo 12
D: Apollo 13
Doğru cevap: Apollo 11