Ay yüzeyinde yürüyüp, Dünya'ya geri dönen astronotların yer aldığı ilk görevin adı nedir? Cumartesi akşamlarının sevilen yarışma programı Güven Bana soruları internette aratılıyor. Başarılı gazeteci Müge Anlı’nın sunuculuğunu üstlendiği Güven Bana yarışması hem sorulan sorularla hem de yarışmanın formatıyla dikkat çekiyor. Güvene dayalı programda toplam ödül 1 milyon TL değerinde. Sorulara birlikte cevap veren yarışmacılar büyük ödülün sahibi olmak istiyor. Ay yüzeyinde yürüyüp, Dünya'ya geri dönen astronotların yer aldığı ilk görevin adı nedir?

A: Apollo 10

B: Apollo 11

C: Apollo 12

D: Apollo 13

Doğru cevap: Apollo 11