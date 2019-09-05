Avukattan yarış atı dolandırıcılığı

Neslihan KESKİN

Hileyle kazanca ortak oldu

Türk ve Fransız vatandaşı olan ancak iyi Türkçe bilmeyen Gedik, S.B.G.’nin hileyle sözleşme imzalatarak yarışlarda koşan 8 atının yüzde 20’lik mülkiyetini üzerine geçirdiğini iddia etti. Gedik, dava sonuçlanıncaya kadar atların satışının önlenmesi için tedbir kararı talep etti.