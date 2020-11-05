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  • Avukatın deprem anındaki rahatlığı şaşırttı: Eşyalar yıkılmasına rağmen telefonla konuştu
05 Kasım 2020 Perşembe 15:04 | Son Güncelleme:

Avukatın deprem anındaki rahatlığı şaşırttı: Eşyalar yıkılmasına rağmen telefonla konuştu

DHA

İzmir'deki yıkıcı depreme çalışırken yakalanan avukatın rahatlığı şaşırttı. Deprem sebebiyle yıkılan eşyalara rağmen telefon konuşmasına devam eden avukatın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmir'in Konak ilçesinde avukatlık yapan Atılay Özün'ün deprem anındaki rahatlığıyla izleyenleri şaşırttı.

DHA'da yer alan habere göre, Seferihisar açıklarında meydana gelen, 114 kişinin hayatını kaybettiği depreme, Alsancak semtinde avukatlık yapan Atılay Özün çalışırken yakalandı.

Güvenlik kamerasına kaydedilen görüntülerde, Özün’ün soğukkanlığı dikkat çekti.

Görüntülerde deprem sebebiyle nedeniyle eşyalar devrilmesine rağmen Özün’ün telefon konuşmasına devam ettiği deprem sona erdikten sonra devrilen su sebilini kaldırdığı görülüyor.

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