AVM'ler açıldı mı? AVM'ye giriş şartları neler? İşte açılan AVM'ler

AVM'ye giriş şartları neler? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında kapatılan ve haftalardır hizmet vermeyen AVM'ler bugün kepenklerini kaldırdı. AVM’lerde 10 metrekareye 1 müşteri prensibi ile hizmet verilecek ve maskesiz müşteri içeri alınmayacak. İşte açılan AVM'ler ve giriş şartları haberimizde..

AVM'LER AÇILDI MI?

İstanbul’da ünlü AVM’ler Kanyon ve Zorlu Center bugün açılıyor. AVM'lerin yüzde 80'i bugün kepenklerini kaldırıyor.

AVM'YE GİRİŞ ŞARTLARI NELER?

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş açılacak AVM’lerde uygulanacak güvenlik önlemlerine ilişkin bilgiler vermişti.

Buna göre bugün itibariyle ikinci bir düzenlemeye kadar AVM’lerde şu kurallar geçerli olacak:

*Maskesiz müşteri AVM'ye alınmayacak.

*Müşteriler AVM’ye girmeden önce ateşleri ölçülecek.

*AVM’ler termal kamera ile izlenecek, vücut ısısı yüksek olan tespit edilebilecek.

*Müşterilerin mağazalarda 2 metre sosyal mesafe kuralına uyması sağlanacak.

*AVM’lerde her 10 metrekareye bir müşteri kabul edilecek şekilde içeri insan alınacak.

*Yürüyen merdivenlerin her bir saatte bir dezenfekte edilmesine özen gösterilecek.

*AVM içindeki sinema salonları, spor salonları, restoranlar ve kuaförler kapalı kalacak.