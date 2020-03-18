AVM'ler açık mı? AVM'ler kapatıldı mı? İşte yanıtı

AVM'ler kapatıldı mı? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ülkemizde corona virüse karşı alınan önlemler kapsamında kalabalık eğlence yerlerinin kapatılması da yer almıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, AVM içlerinde yer alan çocuk oyun alanları, eğlence alanlarının kapatılması yönünde karar alınmıştı.

AVM'LER KAPATILDI MI?

AVM'ler henüz kapatılmadı. Ancak virüsün yayılmasını engellemek amacıyla AVM'lerin kapatılması da bekleniyor. Konu ile ilgili bir gelişme olması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

AVM SAATLERİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Koronavirüs’ün Türkiye’de ortaya çıkmasının ardından birçok etkinlik, gösteri iptal edilmiş ve üniverisiteler ve okullar tatil edilmişti. Gelen son dakika bilgisine göre AVM’lerin çalışm saatleri kısaltıldı. Daha önce açılış ve kapanış saatleri 10.00 -22.00 olan AVM’ler artık 12.00 - 20.00 saatlerinde hizmet veriyor.

AVM’LER DEZENFEKTE EDİLİYOR

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş dün yaptığı açıklamada, "İnsanların dokunduğu ne kadar yer varsa özel olarak müdahale ediyoruz. Merdivenlerden tuvaletlere kadar her yer didik didik özel dezenfeksiyon ürünleri ile detaylı bir şekilde temizleniyor. AVM çalışanları ile ziyaretçilerini de koronavirüs ve önlemlerle ilgili bilgilendirmeye özen gösteriyoruz" demişti.